Мечты сбываются в Париже! Хидаят Гейдаров стал олимпийским чемпионом!

Мечты сбываются в Париже! Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) сделал то, ради чего и ехал на Олимпиаду. На своих дебютных Летних Играх он завоевал золотую медаль и спустя 16 лет принес стране победу на главном старте четырехлетия. А заодно открыл счет наградам сборной в Париже.

Как сообщает İdman.biz, путь в финал получился достаточно непростым для Хидаята. Впрочем, по-иному и не могло быть, учитывая статус соревнования. Достаточно сказать, что на пути к финалу все победы чемпион мира и Европы одержал уже в дополнительное время. А это потребовало отменной физической подготовки, так как не каждый может выдержать такой марафон. Чемпион мира прошел Тохара Битбуля (Израиль), Артура Маргелидона (Канада) и Акила Гжакова (Косово). Причем, выигрывал Гейдаров своим форменным приемом, ставшим для него визитной карточкой.

Ход борьбы в категории до 73 кг еще раз подтвердил непредсказуемость Олимпиады. Мануэль Ломбардо (Италия) и Соичи Хашимото (Япония), причислявшиеся наряду с Хидаятом, к главным фаворитам Парижа не прошли дальше четвертьфинала. А Лаша Шавдатуашвили (Грузия), собравший полный комплект наград на трех предыдущих Играх, на сей раз уступил уже в первом круге. Его обидчиком стал хозяин татами Жоан-Бенджамин Габа, который затем нанес поражение и Хашимото. Француз ранее не хватал звезд с неба, а в элите отличился только в этом году, когда завоевал бронзу на чемпионате Европы.

Борьба в финале Олимпиады против любимца местной публики всегда является стрессом. Но Хидаят неоднократно доказывал, насколько он привычен к такой атмосфере. Можно вспомнить прошлогоднюю золотую схватку «Большого шлема» в Токио, где он нанес поражение Хашимото.

Безусловно, накал борьбы и эмоций на Играх несопоставим с состязаниями Мирового тура, но характер Гейдарова ковался не один год. И он сделал то, к чему так долго шел - завоевал олимпийское золото спустя 16 лет после победы Эльнура Мамедли в Пекине. Который сейчас является его наставником и, безусловно, это тандем мечты.

За эти полгода Хидаят собрал фантастический урожай: победа на чемпионате Европы и мира, и вот теперь олимпийское золото! И нет сомнений, что через четыре года в Лос-Анджелесе он пойдет за второй победой на Играх.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz