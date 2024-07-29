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Публикация президента Кубы о боксере Азербайджана - ФОТО

Париж-2024
Новости
29 Июля 2024 16:55
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Публикация президента Кубы о боксере Азербайджана - ФОТО

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прокомментировал интервью боксера сборной Азербайджана Альфонсо Домингеса после его первой победы на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим он сделал публикацию в социальной сети X.

Президент Кубы отметил, что заявление Альфонсо, победившего по очкам своего соперника Хулио Сесара Ла Круса, честно, достойно и впечатляюще:

"Замечательно, что он уважает свою страну, которая его вырастила. Куба радуется его победе, несмотря на то, что он представляет братский Азербайджан".

Отметим, что Домингес победил двукратного олимпийского чемпиона со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 27:30, 29:28).

İdman.biz

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