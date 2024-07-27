Олимпийская хартия гласит, что «цель олимпийского движения - направить спорт на гармоничное развитие человечества, чтобы способствовать построению мирного общества, служащего защите человеческого достоинства».

Как сообщает İdman.biz, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы о нарушении принципов Олимпийских игр в Париже-2024.

В заявлении отмечается:

«Хотя президент Французской Республики Эммануэль Макрон и его правительство представляют Парижские Олимпийские игры 2024 года, которые в настоящее время проводятся во Франции, как «момент мира и надежды», французская колониальная и неоколониальная политика говорит об обратном.

По информации, полученной от представителей политических партий и движений, борющихся за независимость Полинезии, Корсики, Меланезии, Карибского бассейна и Антильских островов, наблюдается дискриминация в сфере занятости и доступа к жилью, а также эксплуатация природных ресурсов или, например, под патронажем французского правительства зафиксированы случаи организованной массовой иммиграции.

Представляем вашему вниманию ряд случаев, совершенно противоречащих духу Олимпиады:

- В соответствующих сферах реализуется слабая стратегия экономического развития в пользу французских монополистов: чрезмерная продовольственная зависимость населения (более 80% продуктов питания поступает из Франции), высокая стоимость жизни, бедность (50% населения Французской Гвианы живет за чертой бедности) и массовая безработица, ведущая к всевозможным беспорядкам (насилие, торговля оружием и наркотиками), что ставит под серьезную угрозу будущее этих территорий;

- Нератификация Конвенции о коренных народах 1989 года (№ 169) (Французская Гвиана);

- гегемония французской культуры и политики ассимиляции, которая ставит на задний план все более угрожаемые местные языки и навязывает местным детям французские учебные программы, которые не соответствуют их местной истории, географии, культуре или будущим устремлениям;

- Земельная оккупация (90% земель Французской Гвианы принадлежит французскому государству), контроль над исключительной экономической зоной (ИЭЗ) площадью в миллионы км2 (Франция является второй по величине морской державой в мире с ИЭЗ площадью 11 миллионов км2), на протяжении десятилетий политика депортации молодежи коренных народов во Франции вызвала беспрецедентный демографический кризис в Гваделупе и Мартинике и во многом способствовала разграблению природных ресурсов, разграблению их природных ресурсов;

- Создание двухуровневой колониальной системы правосудия, криминализирующей любое сопротивление и защищающей коррумпированных лиц (арест молодых людей, боровшихся с отравлением хлордеконом и кражей земель на Мартинике и Гваделупе, применение исключительной юрисдикции и условий содержания под стражей для корсиканцев, судивших политических заключенных без признания этого статуса и неравного обращения арест г-на Эрве Пинто, президента Ассоциации коллективного правосудия утренников);

- Политика пустых мест после того, как Полинезия снова была включена в список стран, подлежащих деколонизации;

- Отказ местного населения выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх;

- Использование территорий против воли коренных народов в качестве геостратегических военных баз для подготовки войны колониальными западными государствами, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе (Полинезия, Новая Каледония), а также в Карибско-Американском регионе и на Корсике. (база Соленсара) (Гвиана, Мартиника, Гваделупа);

- Несоблюдение процесса деколонизации как обязательства Нумейского соглашения, в результате чего канаки стали меньшинством на своей земле в результате проведения незаконного референдума и расширения электората, а также многочисленных арестов и депортаций ССАТ (Координационной сети) территорий) активистов вдали от своих родственников и семей;

Учитывая вышесказанное, задаем риторические и простые вопросы.

Могут ли Олимпийские игры, являющиеся «моментом мира и надежды» в XXI веке, проводиться в стране, подчиняющей народы?

Не могла ли страна-организатор Олимпийских игр снять ограничения свободы в Канаки, а также освободить политзаключенных? Они имеют право пережить этот «момент мира» у себя дома вместе со своими маленькими детьми.

İdman.biz