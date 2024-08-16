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Дана Уайт отреагировал на слова Макгрегора про готовность провести бой в декабре

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16 Августа 2024 22:07
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Дана Уайт отреагировал на слова Макгрегора про готовность провести бой в декабре

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавние слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора о готовности провести поединок в декабре. Сам Дана ранее заявлял, что в этом году ирландец драться не будет.

"На данный момент я считаю, что Конор не будет драться в этом году. Конор говорит, что хочет драться, он хочет бой в декабре. Что ж, посмотрим, чем это закончится", - сказал Уайт в интервью sportsnet.ca.

Напомним, в конце июня нынешнего года Конор должен был провести бой с представителем США Майклом Чендлером. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку.

İdman.biz

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