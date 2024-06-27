Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере спорта между Азербайджаном и Гамбией - ФОТО

27 июня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра спорта и молодежи Гамбии Бакара Боджи.

Как сообщает İdman.biz, министр проинформировал гостя о проделанной работе и достижениях в сфере молодежной политики и спорта нашей страны.

Бакар Боджи поблагодарил за теплый прием. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гамбией.

Во встрече приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, заведующая сектором международных отношений министерства Зарифа Зульфугарова, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Марокко Назим Самедов и исполнительный директор Международной президентской премии при Министерстве спорта и молодежи Гамбии Сисей Малик.

İdman.biz