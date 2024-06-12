Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов подписал новый контракт с UFC.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в социальной сети.

«Рад сообщить о подписании нового контракта с UFC. Также рад сообщить о подписании соглашения на мой следующий боя. Моей детской мечтой было выступать в UFC. Но не говоря уже о призе за участие. Я здесь, чтобы взять верх», - сообщил Н.Садыхов.

Отметим, что ближайший бой Назим проведет против шотландца Криса Дункана 13 июля в Колорадо.

İdman.biz