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Пьяного Тайсона Фьюри вышвырнули из бара - ВИДЕО

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11 Июня 2024 11:34
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Пьяного Тайсона Фьюри вышвырнули из бара - ВИДЕО

В соцсетях появилось видео, на котором в не лучшем виде запечатлен британский боксер Тайсон Фьюри.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sports.kz, в одном из баров города Моркам (Великобритания) Фьюри крепко напился, и вышибалы вывели его из заведения. На улице боксер ползал на коленях, а затем ударился головой о фонарный столб. Видео, снятое очевидцами, можно посмотреть ниже.

Напомним, месяц назад Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сразился с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и проиграл ему раздельным решением судей.

İdman.biz

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