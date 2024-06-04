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Источник: Макгрегор, возможно, получил небольшую травму перед боем с Чендлером

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4 Июня 2024 21:25
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Источник: Макгрегор, возможно, получил небольшую травму перед боем с Чендлером

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор мог получить незначительную травму. Об этом информирует MMA Mania со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор готовится к поединку с американцем Майклом Чендлером. Их поединок запланирован на турнир UFC 303, который должен пройти в ночь с 29 на 30 июня. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В общей сложности на его счету 28 поединков в ММА, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Ранее стало известно, что UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Макгрегора. Чуть позже Конор дал комментарий по этому поводу.

İdman.biz

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