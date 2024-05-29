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Впервые на освобожденных территориях - ФОТО

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29 Мая 2024 08:57
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Впервые на освобожденных территориях - ФОТО

В День независимости Министерство молодежи и спорта начало в Лачине дни «Здорового образа жизни».

Как сообщает İdman.biz, к мероприятию, организованному на бульваре Лачина, присоединились участники разных возрастных групп, которые приняли участие в беге, прыжках в длину, метании ядра, поднятии тяжестей, турникете, параллельных руках, сгибании и разгибании рук из опорного положения и укреплении мышц живота. («тренажерный зал» и «пресс»).

Всем участникам, выполнившим нормы, были вручены сертификаты.

Отметим, что проект Дни «Здорового образа жизни» впервые организоааны в регионах, освобожденных от оккупации и заселенных населением.

İdman.biz

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