Фарид Гаибов встретился с послом Иордании - ФОТО

25 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омара Бараката аль-Нахара.

Как сообщает İdman.biz, приветствовавший гостя министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере молодежной политики и спорта нашей страны.

Посол поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

İdman.biz