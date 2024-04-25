25 Апреля 2024
RU

Фарид Гаибов встретился с послом Иордании - ФОТО

Другие
Новости
25 Апреля 2024 20:55
Фарид Гаибов встретился с послом Иордании - ФОТО

25 апреля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омара Бараката аль-Нахара.

Как сообщает İdman.biz, приветствовавший гостя министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере молодежной политики и спорта нашей страны.

Посол поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

İdman.biz

Новости по теме

Райан Гарсия начал переговоры с Шоном О'Мэлли
20:28
Другие

Райан Гарсия начал переговоры с Шоном О'Мэлли

"И есть ещё одна возможность для меня провести бой в августе"
Махачев назвал слабые стороны Дастина Порье перед их боем на UFC 302
24 Апреля 20:55
Другие

Махачев назвал слабые стороны Дастина Порье перед их боем на UFC 302

"Знаю свой план на бой с Порье"
"Вот и началось". Чемпион UFC провёл первую тренировку после травмы - ФОТО
24 Апреля 16:31
Другие

"Вот и началось". Чемпион UFC провёл первую тренировку после травмы - ФОТО

"Первый день в зале после травмы, чувствую себя потрясающе"
Рауф Буняталиев: "У нас - "космические" ребята. На Кубке страны они покажут шок мирового уровня"
24 Апреля 15:26
Другие

Рауф Буняталиев: "У нас - "космические" ребята. На Кубке страны они покажут шок мирового уровня"

«Потому что уровень будет не просто международный, а настоящий high class»
Наш Бахрам в "Ulduzlu İdman": Такого мастерства нет даже у Нептуна - ВИДЕО
24 Апреля 10:05
Другие

Наш Бахрам в "Ulduzlu İdman": Такого мастерства нет даже у Нептуна - ВИДЕО

Он рассказал о спорте, которым занимается в свободное время
"Я сделаю из Чимаева куклу и в 2025-м подерусь за пояс" - громкое интервью Бо Никала, восходящей звезды UFC - ВИДЕО
24 Апреля 00:43
Другие

"Я сделаю из Чимаева куклу и в 2025-м подерусь за пояс" - громкое интервью Бо Никала, восходящей звезды UFC - ВИДЕО

Бо Никал пообещал деклассировать Чимаева и уже в следующем году подраться за пояс UFC в среднем весе

Самое читаемое

Решение УЕФА по ЕВРО-2024
23 Апреля 17:21
Мировой футбол

Решение УЕФА по ЕВРО-2024

Определено количество футболистов, которые команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку
Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО
24 Апреля 06:56
Мировой футбол

Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО

Стартовали игры 29-го тура английской Премьер-лиги
Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии
23 Апреля 11:54
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии

Грузия планирует принять финал Лиги чемпионов в 2028 году
Трансферный дайджест
23 Апреля 21:47
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Дэвид согласовал контракт с "Наполи", "Барселона" нацелилась на Дани Ольмо, "Лацио" выкупит трансфер Гендузи