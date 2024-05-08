Фарид Гаибов обсудил в Нахчыване подготовку к Парижу-2024 - ФОТО

В Нахчыване организованы дни «Здорового образа жизни».

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии под руководством министра молодежи и спорта Фарида Гаибова делегация Министерства молодежи и спорта и другие официальные лица наблюдали за образцовыми выступлениями спортсменов.

На мероприятии участники разных возрастных групп занимались бегом, осуществляли прыжки в длину, приседания, поднятие тяжестей, турникет, параллельные руки, сгибание и разгибание рук из опорного положения и укрепление мышц живота («тренажерный зал» и «пресс»). Всем участникам, выполнившим правила, были вручены сертификаты.

Также министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в 14-й раз встретился с представителями спортивных федераций. По традиции, на этот раз встреча прошла за пределами столицы, в городе Нахчыван.

На встрече, организованной Министерством молодежи и спорта Автономной Республики, Фарид Гаибов поздравил участников встречи по случаю избрания Баку «Спортивной столицей» мира на 2026 год и рассказал о проделанной за последнее время работе и будущих задачах.

Согласно повестке дня заседания были заслушаны мнения и предложения по подготовке к Летним Олимпийским играм Париж-2024, турецко-азербайджанскому сотрудничеству в сфере молодежи и спорта, а также по второму заседанию рабочей группы.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с натурализованными спортсменами и ходом реализации проекта «Научимся плавать». Обсуждались отчеты спортивных федераций в социальных сетях и другие вопросы.

İdman.biz