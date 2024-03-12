О’Мэлли играючи разбил Веру. "Чито" далек от чемпионского уровня - ВИДЕО - ФОТО

Вера проиграл О’Мэлли в реванше в одностороннем порядке, «Чито» упустил шанс стать чемпионом UFC

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

На UFC 299 Шон О’Мэлли одолел Марлона Веру единогласным решением судей и провел первую защиту титула в легчайшем весе

О’Мэлли был намного сильнее Веры

Поединок Шона О’Мэлли и Марлона Веры на UFC 299 в битве за титул в легчайшем весе стал самым громким в истории этого дивизиона в медийном плане. Но с точки зрения конкурентности бой оказался максимально скучным и прагматичным.

О’Мэлли принялся разбивать оппонента уже самого начала встречи. В стартовом отрезке Марлон стоял на одном месте и практически бездействовал. Он никак не мог сблизиться с соперником и выйти на удобную для себя дистанцию.

Шон действовал в привычном для себя стиле. Он постоянно двигался и проводил атаки под разными углами. Разница в скорости была просто колоссальная. Джебы чемпиона раз за разом наносили урон «Чито».

Уже после второго раунда у эквадорца было сильно разбито лицо. В середине поединка Марлон немного прибавил, заряжаясь на взрывные серии. Но этого точно было недостаточно, чтобы потрясти Шона.

Вера начал включаться на полную лишь в четвертом отрезке. Он неплохо ловил О’Мэлли на сближении и пару раз даже потряс его. Впрочем, пропустил в том раунде эквадорец гораздо больше, чем попал.

В заключительном раунде ситуация не изменилась. Шон тактично работал джебом и перестреливал соперника на дальней дистанции за счет преимущества в габаритах. Все, чем запомнился Марлон в концовке поединка, — это мощный удар в корпус.

После пропущенного короткого хука О’Мэлли замедлился и это был единственный шанс для Веры добыть досрочную победу. Шон сразу же начал отходить назад, но Марлон почему-то не стал идти вперед в попытке добить оппонента.

Чемпион выстоял до финального свистка, а результат поединка получился максимально закономерным. Шон О’Мэлли одержал победу единогласным решением судей. По мнению рефери, обладатель пояса забрал все 5 раундов.

Один из судей и вовсе показал счет 50:44 в пользу чемпиона. По такому поединку к карточкам рефери нет никаких вопросов. Успех О’Мэлли выглядит абсолютно заслуженным.

«Чито» не уровень топ-5

Прошедший поединок получился для Марлона Веры максимально провальным. Прежде всего, стоить отметить ужасный геймплан на бой от «Чито» и его команды. В каждом раунде Марлон съедал лицом огромное количество попаданий, а сам лишь изредка доставал до головы О’Мэлли.

По общему количеству попаданий Шон почти в 3 раза перебил соперника. На его счету 230 точных ударов, тогда как у Марлона лишь 89. По акцентированным попаданиям в голову за О’Мэлли тоже огромное преимущество: 150 на 41.

Единственное, что оставалось в такой ситуации Марлону, это бороться. «Чито» нельзя назвать выдающимся грэпплером, однако уровень борьбы Шона еще хуже. Впрочем, за все 5 раундов эквадорец даже ни разу не попытался пройти в ноги своему сопернику.

Да и в целом, прошедший бой показал, что Вера - это боец уровнем чуть выше среднего, но не представитель топ-5. Об этом говорит не только результат поединка на UFC 299, но и его статистика за карьеру.

Последние 5 побед эквадорца в промоушене были добыты над соперниками, которым на момент поединка с Марлоном было не менее 35-ти лет: Педро Муньоз, Доминик Круз, Фрэнки Эдгар, Роб Фонт и Дэйви Грант.

Но вот более молодым противникам, являющихся его прямыми конкурентами, «Чито» проигрывал. Тот же Кори Сэндхаген избивал Веру на протяжении всех пяти раундов, как недавно это сделал О’Мэлли.

Ранее он проигрывал Сонгу Ядонгу и Жозе Альдо, который тоже был ветераном на момент их поединка. Нынешняя пятая строчка в рейтинге, занимаемая Верой, - это удачное стечение обстоятельств, но не более.

«Чито» заслуживает место в топ-10, однако он не достоин того, чтобы находиться в элите легчайшего дивизиона.

Третий бой О’Мэлли и Веры не имеет смысла

UFC 299: Шон О'Мэлли - Слова после боя

Еще на пресс-конференции перед турниром UFC 299 О’Мэлли заявил, что он не против закончить трилогию с Верой. Но глядя на то, как сложился их реванш, возникает вопрос: а нужен ли третий поединок?

В легчайшем дивизионе есть более сильные и достойные претенденты. Логичным вариантом для О’Мэлли в данной ситуации является поединок с Мерабом Двалишвили, идущим на серии из десяти выигранных боев кряду.

Однако «Сахарок» хочет подняться в полулегкий дивизион ради поединка за второй пояс с Илией Топурией. Грузин хоть и выглядит безоговорочным фаворитом, но это более громкий и интересный бой со стилистической точки зрения, нежели еще один поединок О’Мэлли и Веры.

В любом случае, дороги Шона и Марлона теперь расходятся в разные стороны. О’Мэлли новая суперзвезда UFC. Для него подберут наиболее удобного соперника в удобном месте и в подходящее время.

Вере, в свою очередь, заново придется доказывать, что он боец чемпионского уровня. Впрочем, еще один громкий поединок у «Чито» может случиться уже через несколько месяцев.

Логичным вариантом для эквадорца выглядит бой с Петром Яном, который на том же турнире UFC 299 одолел бывшего соперника эквадорца Сонга Ядонга единогласным решением. Марлон во многом похож на россиянина.

Как и Петр Ян, он также долго включается в свои поединки. Еще одно сходство с «Беспощадным» — это невероятная стойкость к восприятию ударов. Ни Петр, ни Марлон ни разу в своей карьере не позволили себя нокаутировать.

Но Яна от «Чито» отличает невероятная воля к победе. Петр никогда не опускает руки раньше времени даже в проигрышной ситуации. Так что легкой прогулки в противостоянии с Яном у эквадорца не будет.

Для Марлона бой с Петром это такое же испытание на прочность, как и недавний поединок с Шоном О’Мэлли.

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