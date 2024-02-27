В Азербайджане начинается спортивная неделя

В связи с 5 марта - Днем физкультуры и спорта в нашей стране начинается спортивная неделя.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространило Министерство молодежи и спорта Азербайджана.
Спортивные мероприятия, которые начнутся завтра в столице, завершатся 5 марта спортивным парадом в Губе.
Мероприятия будут организованы в рамках «Спортивной недели» (28 февраля – 5 марта).
28 февраля
- Фотовыставка спортивного фотографа Дилавара Наджафова - 28 февраля - 4 марта (Торгово-развлекательный центр «Дениз Молл»);
- Художественная выставка «Зеленый мир и спорт», посвященная «Году солидарности во имя зеленого мира» - 28 февраля - 4 марта (станция метро «Ичеришехер»);
- Конкурс эссе на тему «Спорт и экология», посвященный «Году солидарности во имя зеленого мира» - 15 февраля - 5 марта (во всех школах страны);
- Соревнование по футболу между представителями спортивных СМИ - 12:00 (Бакинский Олимпийский Стадион)
- Шахматное соревнование между сотрудниками посольств и дипломатических миссий - 14:00 (отель «Ибис»).
29 февраля
- ультрамарафон Ханкенди - Баку под лозунгом «Вперед с гордостью» - 06:00 (Ханкенди - Евлах);
- интеллектуальное соревнование «Фибоначчи» среди сотрудников спортивных федераций, паралимпийских и дефлимпийских комитетов - 11:00 (МГА);
- Веселые соревнования по легкой атлетике между детскими домами - 14:00 (Республиканский Олимпийский Центр).
1 марта
- ультрамарафон Ханкенди - Баку под лозунгом «Вперед с гордостью» - 6:00 (Евлах - Уджар);
- акция добровольного донорства крови под девизом «Сдай кровь, спаси жизнь!» - 9:00 (MITRI);
- Отборочный этап соревнований по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений – 11:00 (Спортивный комплекс «Шуа»);
- Игра в футбол и бадминтон в учреждении социального обслуживания пожилых людей – 14:00 (поселок Бильгя).
2 марта
- Ханкенди – Баку ультрамарафон под лозунгом «Вперед с гордостью» – 6:00 (Уджар – Гаджигабул)
- Соревнования по стрельбе из лука среди сотрудников Министерства молодежи и спорта – 10:00 (Министерство молодежи и спорта);
- Спортивное скалолазание среди студентов – 11:00 (Федерация Апинизма Азербайджана);
- Полуфинальный и финальный этапы соревнований по настольному теннису среди сотрудников государственных учреждений – в 14:00 (СК «Шуа»).
3 марта
- ультрамарафон Ханкенди – Баку под лозунгом «Вперед с гордостью» – 6:00 (Гаджигабул – Гобустан);
- Эстафета среди спортсменов с физическими ограничениями – 11:00 (Паралимпийский СК);
- Соревнования по волейболу между работниками государственных учреждений – 11:00 (Волейбольный центр);
- Акция по посадке деревьев в связи с «Годом солидарности во имя зеленого мира» – 15:00 (ADBTIA).
4 марта
- ультрамарафон Ханкенди – Баку под лозунгом «Вперед с гордостью» – 8:00 (Гобустан – Баку);
- Соревнования по нардам между сотрудниками государственных учреждений – 11:00 (Ичеришехер, «Shah Palace»);
- ультрамарафон (ФИНИШ) с девизом «Вперед с гордостью» – 12:00 (Баку – Бульвар);
- Мастер-класс на льду для детей шехидов и ветеранов – 13:00 (Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева);
5 марта
- Встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, олимпийских спортивных комплексов, детско-юношеских спортивных школ и домов молодежи - 10:00 (Губинский олимпийский спортивный комплекс);
- Спортивный парад – 12:00 (Губинский олимпийский спортивный комплекс).
İdman.biz