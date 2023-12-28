Вугар Карамов: "Свой следующий бой я проведу в феврале в Японии"

«Я полностью восстановился после поражения от Сузуки. Прекрасно себя чувствую и готов вновь доказывать свою силу».

Об этом İdman.biz заявил мастер смешанных единоборств Вугар Карамов.

В начале ноября на турнире «Landmark 7» в Баку, инициированной японской организацией «Rizin», он потерял титул в полулегком весе после того, как проиграл Чихиро Сузуки. «Той бой остался в прошлом. Верю, что у нас с ним еще состоится реванш и у меня будет возможность вернуть пояс в Баку», - подчеркнул Карамов.

Также он добавил, что вновь выйдет в октагон в феврале в Японии. «Моим соперником будет местный боец, подготовка уже началась», - добавил боец.

Ниджат Закиев

İdman.biz