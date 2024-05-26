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Из Будапешта в Париж. Азербайджанская группа обрела олимпийский статус

Олимпиада 2024
Новости
26 Мая 2024 11:53
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Из Будапешта в Париж. Азербайджанская группа обрела олимпийский статус

Команда Азербайджана по групповым упражнениям в третий раз в истории выступит на Олимпиаде. Путь к лицензии в Париж оказался достаточно тернист, но наши гимнастки прекрасно справились со своей задачей на чемпионате Европы в Будапеште.

Как передает İdman.biz, отбор групп на Летние Игры проходил на двух чемпионатах мира и континентальных первенствах.

На первом отборочном ЧМ в Софии вакансии выиграли Болгария, Израиль и Испания, а год спустя на мундиале в Валенсии состав пополнили Китай, Италия, Украина, Бразилия и Франция. Тогда как квота хозяек Олимпиады перешла к Германии, финишировавшей следом.

В Испании наша команда была очень близка к лицензии, но девятое место по итогам многоборья отложило решение задачи на этот год. Поэтому значение вояжа в Будапешт для наших гимнасток сложно было переоценить, особенно учитывая, что разыгрывалось последнее вакантное место в Париж.

Фактически, подготовка к ЕВРО началась сразу же после чемпионата мира. Уже в начале сезона группа в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной обкатывала новую программу на Гран-При в Тье, Кубке мира и Кубке Европы в Баку. Спортсменки отмечали, что они работают на стабильностью и элементами и поедут на чемпионат Европы ради главной цели - путевки на Олимпиаду.

В Будапеште главными соперницами нашей команды виделись группы из Польши, Греции и Венгрии. Уже после первого упражнения с пятью обручами азербайджанские гимнастки получили 37.050 баллов, оставив позади конкурентов. Вслед за вдохновенным исполнением этого номера наши грации замечательно исполнили и композицию с тремя лентами и двумя мячами. И после того, как высветилась оценка 33.150, стало очевидно, что сборная обеспечивает себе квоту. По итогам двух упражнений гимнастки набрали 70.200 баллов и заняли четвертое место после Болгарии, Италии и Испании, ранее выигравших лицензии.

Радость, слезы счастья, эмоции - все переплелось, когда команда в едином порыве начала праздновать. Этот момент облетел все трансляции и стал самым памятным на ЕВРО.

Тем временем, чемпионат продолжается и группе предстоит выступление в обоих финалах. На который они выйдут уже в ранге участниц Олимпиады.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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