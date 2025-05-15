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Бакинский кард турнира UFC насчитывает девять боев

MMA
Новости
15 Мая 2025 12:40
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Бакинский кард турнира UFC насчитывает девять боев

Кард турнира UFC, который пройдет 21 июня в Баку, в данный момент насчитывает девять боев.

Как передает İdman.biz, два их них пройдут с участием азербайджанских спортсменов: Рафаэлю Физиеву предстоит драться с Игнасио Бахамондесом (Чили), а Назим Садыхов выйдет против Николаса Мотты (Бразилия).

На сегодняшний день в главном карде на сайте UFC официально нашли отражение девять поединков.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором встретятся экс-чемпион UFC Джамаал Хилл и бывший претендент на титул Халил Раунтри.

Ниже приводим утвержденные пары участников:

Главный кард

Полутяжёлый вес Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри (США)

Легкий вес

Рафаэль Физиев - Игнасио Бахамондес (Чили)

Легкий вес

Назим Садыхов - Николас Мотта (Бразилия)

Тяжёлый вес

Ризван Куниев (Россия) - Кёртис Блейдс (США)

Наилегчайший вес

Киоджи Хоригучи (Япония) - Тагир Уланбеков (Россия)

Тяжёлый вес

Мохаммед Усман (Нигерия) - Хамди Абдельвахаб (Египет)

Женщины

Легчайший вес

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сигула (Польша)

Легчайший вес

Мелисса Маллинс (Англия) – Дарья Железнякова (Россия)

Предварительный кард (Prelims, ABC/ESPN+)

Средний вес

Пак Чон-Ён (Южная Корея) - Исмаил Наурдиев (Марокко)

İdman.biz

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