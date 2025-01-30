Встреча с членами сборной и повышение зарплаты в Федерации каратэ

Руководство Федерации каратэ Азербайджана (AKF) провело встречу с членами взрослой сборной команды WKF, главными тренерами и помощниками тренеров.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи были выслушаны проблемы спортсменов, проведены обсуждения относительно будущих международных соревнований, в которых планируется участие, а также даны соответствующие рекомендации.

Руководство Федерации также приняло Ирину Зарецка, члена нашей сборной, серебряного призера Олимпийских игр. Трехкратная чемпионка мира выразила благодарность Министерству молодежи и спорта и руководству AKF за оказанное ей внимание. Она сказала, что готова к предстоящим соревнованиям после годичного декретного отпуска.

Отметим, что также принято решение о повышении заработной платы каратисту Нурану Рзазаде, отличившемуся на недавних международных соревнованиях.

İdman.biz