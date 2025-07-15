Азербайджанские каратисты вернулись с Кубка мира KWU-SENSHI - ФОТО

Национальная сборная Азербайджана по каратэ вернулась на родину после успешного выступления на Кубке мира по версии KWU-SENSHI, прошедшем в Болгарии, в городах Варна и Камчия.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации каратэ Азербайджана (AKF), спортсменов встретили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Главный секретарь AKF и представитель Азербайджана в организации KWU-WFKF Габиль Саядов положительно оценил результаты команды и выразил благодарность президенту страны Ильхаму Алиеву, президенту федерации Ульви Гулиеву и руководству AKF за поддержку и условия, созданные для спортсменов.

«Эти успехи стали возможны благодаря вниманию к спорту и постоянной поддержке со стороны федерации. Мы стараемся соответствовать ожиданиям», — отметил Саадов.

Золотую медаль на турнире завоевала Сельджан Бабаева (16–17 лет, +65 кг), серебро — Джавид Казымлы (16–17 лет, +75 кг). Их успех стал результатом многолетней и системной подготовки под руководством тренеров Видади Халилова и Вусала Мамедова.

Главный тренер юношеской и молодежной сборной Эльперес Саядов также сыграл важную роль в подготовке спортсменов. Под его руководством молодые каратисты проходят поэтапную подготовку к международным соревнованиям.

На встрече в аэропорту присутствовали помощник президента AKF Вусал Абдулзаде, представители СМИ, члены семей спортсменов и болельщики.

Говоря о будущих планах, Габиль Саядов отметил, что турниры SENSHI являются престижной международной платформой, и сборная готовится выступить там ещё более сильным составом.

«Наша задача — не только добиваться результатов, но и укреплять позиции азербайджанского каратэ на международной арене», — добавил он.

İdman.biz