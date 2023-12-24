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Кто сыграет в Суперкубке Азербайджана?

Конный спорт
Новости
24 Декабря 2023 14:37
Кто сыграет в Суперкубке Азербайджана?

«В апреле следующего года начнется профессиональная лига Човкен».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Бахруз Набиев.

По словам представителя федерации, в соревнованиях примут участие около 10 команд: "В течение сезона все команды сыграют друг против друга и определят абсолютного победителя страны. В декабре в 11-й раз пройдет "Кубок президента". Самые сильные этих двух турниров сыграют между собой в 2025 году. В первые месяцы года они встретятся в матче, который мы назовём «Суперкубок».

Отметим, что «Полад» выиграл 10-й «Кубок Президента», завершившийся сегодня.

Эмин Ага

İdman.biz

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