Наш спортсмен завоевал еще 3 золотые медали в России - ФОТО

В столице России Москве продолжается чемпионат «Максима Мастерс» по дрессажному виду конного спорта среди молодых (5-7 лет) и основных больших лошадей («Золотой тур»).
İdman.biz сообщает, что азербайджанский спортсмен Айдын Алибеков участвовал в соревнованиях с тремя лошадьми.
Наш спортсмен завоевал еще 3 золотые медали на чемпионате, который прошел среди главных больших лошадей.
Отметим, что он дважды поднимался на вершину пьедестала в борьбе молодых лошадей. Турцнир завершится 7 апреля.
İdman.biz