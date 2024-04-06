Наш спортсмен завоевал еще 3 золотые медали в России - ФОТО

В столице России Москве продолжается чемпионат «Максима Мастерс» по дрессажному виду конного спорта среди молодых (5-7 лет) и основных больших лошадей («Золотой тур»).

İdman.biz сообщает, что азербайджанский спортсмен Айдын Алибеков участвовал в соревнованиях с тремя лошадьми.

Наш спортсмен завоевал еще 3 золотые медали на чемпионате, который прошел среди главных больших лошадей.

Отметим, что он дважды поднимался на вершину пьедестала в борьбе молодых лошадей. Турцнир завершится 7 апреля.

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