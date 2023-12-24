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"Полад" выиграл "Кубок Президента" - ФОТО

Конный спорт
Новости
24 Декабря 2023 13:24
"Полад" выиграл "Кубок Президента" - ФОТО

Завершился «Кубок Президента» по национальной конной игре «Човкен».

Как сообщает İdman.biz, в финале соревнований встретились «Полад» и «Серхедчи-Карабах».

Решающий матч завершился победой «Полада» со счетом 4:1. Помимо золотых медалей они выиграли «Кубок президента».

Кубки и медали победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев.

Отметим, что «Серхедчи Дилбаз», победивший «Омар» со счетом 2:1, завоевал бронзовые медали.

Эмин Ага

İdman.biz

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