"Полад" выиграл "Кубок Президента" - ФОТО

Завершился «Кубок Президента» по национальной конной игре «Човкен».

Как сообщает İdman.biz, в финале соревнований встретились «Полад» и «Серхедчи-Карабах».

Решающий матч завершился победой «Полада» со счетом 4:1. Помимо золотых медалей они выиграли «Кубок президента».

Кубки и медали победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев.

Отметим, что «Серхедчи Дилбаз», победивший «Омар» со счетом 2:1, завоевал бронзовые медали.

Эмин Ага

İdman.biz