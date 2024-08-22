Объявлено место проведения игр "Карабаха"

Утверждены место и время игр еврокубка женского гандбольного клуба "Карабах".

İdman.biz сообщает, что наш представитель, который будет выступать в еврокубке, стартует со 2-го этапа.

Оба матча с люксембургским клубом «Дифферданж» состоятся в Баку. Матчи пройдут на «АБУ Арене».

5 октября номинальным хозяином поля будет наш клуб, а на следующий день - люксембуржцы. Первый матч начнется в 14:15, ответный - в 14:45.

Отметим, что среди других наших представителей "Азерйол" проведет оба матча с "Галичанкой" в Баку, а "Кюр" сыграет обе встречи с "Иониасом" в Афинах.

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