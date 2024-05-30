Обладатель кубка: "Мы не думали, что выиграем"

«Финальная игра была очень хорошей».

Об этом İdman.biz заявил гандболист «Азерёла» Гусейн Гафаров.

Он сказал, что рад, потому что они выиграли в финале Кубка Азербайджана. По словам Гафарова, "Баку", который они выиграли в решающем матче, был очень силен:

«К чемпионату страны мы тоже очень сильно готовились. К сожалению, мы заняли третье место. Наша финальная игра в кубке была очень хорошей. Перед матчем мы не думали, что выиграем. Потому что соперник был сильный и наши шансы были 50 на 50. Здесь нервозность смешалась со стрессом».

Он также оценил шансы в еврокубках в новом сезоне:

«Время покажет, как мы выступим. Мы пока не знаем, с какими игроками продолжать. Потому что в нашу команду придут новые гандболисты».

Отметим, что "Азерйол" выиграл в финале Кубка Азербайджана со счетом 35:31.

Банучичак Гусейнли

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