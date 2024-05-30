30 Мая 2024
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"Мы заслуживали чемпионства"

Гандбол
Новости
30 Мая 2024 22:01
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"Мы заслуживали чемпионства"

«Мы должны были выиграть кубок».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер клуба мужского гандбольного клуба "Азерйол" Видади Алиев.

Он прокомментировал выигранный ими матч с «Баку» в финале Кубка Азербайджана. Опытный специалист рассказал, что доволен своими подопечными, справившимися с поставленными задачами:

«Они показали сегодня очень хорошую игру. Хотя мы и заняли третье место в чемпионате, мы заслуживали чемпионства. Я верил, что мы выиграем кубок. Соперник тоже был хорош. Получилась очень хорошая игра. Гандбол в стране развивается».

Алиев заявил, что его главная цель в новом сезоне - развиваться дальше и двигаться вперед:

«Если нам повезет, мы хотим хорошо представлять страну в еврокубках. Возможно, в команде произойдут некоторые изменения. Но мы сохраним основной состав. Уход 1-2 легионеров не является исключением».

Отметим, что «Азерйол» обыграл своего соперника в Кубке Азербайджана со счетом 35:31.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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