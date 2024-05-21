Сборная Азербайджана заняла 4-е место

Сборная Азербайджана провела последнюю игру на открытом чемпионате Центральной Азии, который проходил в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает İdman.biz, в матче за бронзу сборная встретилась с представителем Казахстана «Астаной».

Наша команда проиграла со счетом 28:31. Сборная Азербайджана, завершившая турнир без медалей, довольствовалась 4-м местом.

Отметим, что на групповом этапе наша сборная одолела узбекский OKMK со счетом 30:28, ROPSTTM - 39:31, казахстанский клуб «ALMATA REGİON» - 28:20, а в полуфинале уступила «Uzbekistan TJ» - 28:29.

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