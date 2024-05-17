17 Мая 2024
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Вторая победа подряд гандболисток

Гандбол
Новости
17 Мая 2024 13:44
Вторая победа подряд гандболисток

В Ташкенте состоялись очередные матчи открытого чемпионата Центральной Азии по гандболу среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, во II туре сборная Азербайджана встретилась с ROPSTTM (Узбекистан).

Наша команда победила со счетом 39:31. Это вторая победа нашей сборной на турнире. Команда, находящаяся в группе А, в первом туре обыграла OKMK со счетом 30:28. В последнем матче группы нашим гандболистам предстоит встретиться с казахстанским клубом «ALMATA REGİON».

Отметим, что помимо сборных Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в чемпионате также участвуют клубы соседних стран. Две лучшие команды группового этапа выйдут в полуфинал. Турнир завершится 21 мая.

İdman.biz

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