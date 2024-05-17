Вторая победа подряд гандболисток

В Ташкенте состоялись очередные матчи открытого чемпионата Центральной Азии по гандболу среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, во II туре сборная Азербайджана встретилась с ROPSTTM (Узбекистан).

Наша команда победила со счетом 39:31. Это вторая победа нашей сборной на турнире. Команда, находящаяся в группе А, в первом туре обыграла OKMK со счетом 30:28. В последнем матче группы нашим гандболистам предстоит встретиться с казахстанским клубом «ALMATA REGİON».

Отметим, что помимо сборных Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в чемпионате также участвуют клубы соседних стран. Две лучшие команды группового этапа выйдут в полуфинал. Турнир завершится 21 мая.

İdman.biz