21 Сентября 2024
RU

Азербайджанские акробаты выступят на Всемирных Играх

Гимнастика
Новости
21 Сентября 2024 13:32
186
Азербайджанские акробаты выступят на Всемирных Играх

Сборная Азербайджана по акробатике завоевала право выступить на Всемирных Играх, которые пройдут в следующем году в Ченгду (Китай).

Как сообщает İdman.biz, на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия) первые шесть команд по итогам квалификации в каждом виде программы получали вакансии на мультифорум.

Путевки завоевали смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова и мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Рафиев и Аббасов вписали свои имена в историю"
17:10
Гимнастика

"Рафиев и Аббасов вписали свои имена в историю"

Так Европейская гимнастика (EG) отреагировала на победу азербайджанских акробатов
Азербайджанские акробаты стали чемпионами мира
15:01
Гимнастика

Азербайджанские акробаты стали чемпионами мира

В финале комбинированного упражнения на мундиале в Гимараэше (Португалия), наши гимнасты заняли первое место
Мастера аэробики пока без финалов в Песаро
11:54
Гимнастика

Мастера аэробики пока без финалов в Песаро

Сборная Азербайджана по аэробике принимает участие на Всемирных соревнованиях возрастных групп в Песаро (Италия)
FIG - о серебре наших акробатов на ЧМ: "Это лучший результат сборной Азербайджана"
10:26
Гимнастика

FIG - о серебре наших акробатов на ЧМ: "Это лучший результат сборной Азербайджана"

Международная федерация гимнастики (FIG) отметила результат сборной Азербайджана по акробатике, выигравшей серебро в командном зачете на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия)
Сборная Азербайджана по акробатике выиграла командное серебро на ЧМ
20 Сентября 23:36
Гимнастика

Сборная Азербайджана по акробатике выиграла командное серебро на ЧМ

Сборная Азербайджана по акробатике открыла счет завоеванным наградам на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия)
Рафиев и Аббасов вышли в свой второй финал на ЧМ
20 Сентября 16:48
Гимнастика

Рафиев и Аббасов вышли в свой второй финал на ЧМ

В Гимараэше (Португалия) проходит второй день чемпионата мира по акробатике

Самое читаемое

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Даниэль Риккардо: "Мы работаем, чтобы разобраться в причинах наших проблем на трассе в Баку"
18 Сентября 17:51
Формула 1

Даниэль Риккардо: "Мы работаем, чтобы разобраться в причинах наших проблем на трассе в Баку"

"Надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем в Баку"
Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"
20 Сентября 00:59
Мировой футбол

Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"

Сегодня завершился первый тур Лиги чемпионов