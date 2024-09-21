Азербайджанские акробаты выступят на Всемирных Играх

Сборная Азербайджана по акробатике завоевала право выступить на Всемирных Играх, которые пройдут в следующем году в Ченгду (Китай).

Как сообщает İdman.biz, на чемпионате мира в Гимараэше (Португалия) первые шесть команд по итогам квалификации в каждом виде программы получали вакансии на мультифорум.

Путевки завоевали смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова и мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов.

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