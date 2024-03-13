Чемпионат страны по тамблингу начинается в Баку

Сегодня на Национальной арене гимнастики пройдет 20-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, на акробатической будут соревноваться участники в различных возрастных категориях: дети (2014-2016 г.р), юноши (2012-2013 гр), юниоры (2008-2010 гр) и взрослые. У каждого спортсмена в ходе квалификационного раунда будут две попытки, по итогам которых ему и будет выставлена оценка.

Отметим, что в последние годы тамблинг стремительно развивается в Азербайджане. В прошлом году сборная завоевала золотые медали в командном турнире чемпионата мира, а Михаил Малкин выиграл титул в индивидуальном зачете и впоследствии был признан «Гимнастом года» в ходе опроса Европейской гимнастики.

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