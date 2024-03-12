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Симонов и другие претенденты на лицензии через Кубок мира

Гимнастика
Новости
12 Марта 2024 12:22
Симонов и другие претенденты на лицензии через Кубок мира

Международная федерация гимнастики полностью обновила рейтинг участников серии Кубков мира по спортивной гимнастике, которые претендуют на олимпийские лицензии по итогам общего зачета.

Как передает İdman.biz, в их числе есть и атлет сборной Азербайджана Никита Симонов, идущий вторым на кольцах.

По итогам всей серии Кубков мира два лучших спортсмена на каждом снаряде получат пропуск на Летние Игры.

Представляем текущую ситуацию по видам.

Мужчины
Кольца: 1. Самир Аит Саид (Франция, 61 очко), 2. Никита Симонов (52).
Вольные упражнения: 1. Сунг-Юн Рю (Южная Корея, 66), Егор Шарамков (Нейтральный статус, 44).
Конь: Ахмед Абу Альсуд (Иордания, 71), Нариман Курбанов (Казахстан, 64).
Опорный прыжок: 1. Назар Чепурный (Украина, 55), 2. Мехти Олфати (Иран, 49).
Параллельные брусья: Илья Ковтун (Украина, 90), Олег Верняев (Украина, 66).
Перекладина: Чиа-Хунг Танг (Тайвань, 76), Роберт Творогал (Литва, 66).

Женщины
Опорный прыжок: 1. Чанг-Ок Ан (Северная Корея, 85), 2. Валентина Георгиева (Болгария, 80).
Разновысокие брусья: Кайлия Немур (Алжир, 60), Джорджия Росс-Браун (Новая Зеландия, 34).
Бревно: Нина Дерваэль (Бельгия, 66), Эрика Пинкстен (Бельгия, 37).
Вольные упражнения: Чарлиз Моэрц (Австрия, 68), Эмма Малабуйо (Филиппины, 47).

Отметим, что заключительный этап Кубка мира состоится 17-20 апреля в Дохе.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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