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Звездные пьедесталы бакинского Кубка мира

Гимнастика
Аналитика
11 Марта 2024 17:40
Звездные пьедесталы бакинского Кубка мира

Международный гимнастический сезон в Баку взял полный разгон. Вслед за Кубком мира по прыжкам на батуте и тамблингу столица приняла аналогичный турнир по спортивной гимнастике. На протяжении четырех дней участники показывали свое мастерство на различных снарядах и зарабатывали очки в зачет олимпийской квалификации. В этом смысле Баку стал важной остановкой на пути к Парижу.

Как сообщает İdman.biz, бакинский этап подтвердил, насколько обширна география спортивной гимнастики, особенно когда это касается выступлений специалистов по отдельным снарядам. Неспроста медали выиграли атлеты из двадцати стран. Можно отметить успех алжирки Кайлия Немур, которая одержала победу на разновысоких брусьях, а затем примерила бронзу в вольных упражнениях. Бронзовый дубль удался и колумбийцу Анхелю Барахасу, который стал третьим как на перекладине, так и разновысоких брусьях.

К слову, он оказался далеко не единственным представителем американского континента, отличившемся в столице Азербайджана. Медали также выиграли спортсмены из Панамы, Бразилии и США.

К слову, американец Стивен Недорошик стал одним из победителей финала на коне. Еще одно золото на этом снаряде досталось Чих-Каи Ли из Тайваня. Случай по своему уникальный, но он стал возможен благодаря тому, что все показатели у Недорошика с Ли оказались одинаковыми - как общая оценка, так и баллы за исполнение и трудность. В этой связи оба были объявлены победителями, а бронза досталась еще одному гимнасту из Тайваня Ю-Джан Чиао.

Основные надежды на медаль в составе сборной Азербайджана связывались с Никитой Симоновым. Однако победитель предыдущего этапа на своем коронном снаряде - кольцах - не смог пробиться в финал, став девятым. Где-то это было связано с последствиями простуды, Никита не смог набрать оптимальную форму.

Впрочем, в общем зачете Кубка мира Никита поднялся на вторую строчку, имея в активе 52 очка. Он опередил на 2 очка лидера Ренг Юнга (Северная Корея), который теперь опустился на третье место. Тогда как на первую строчку вышел бронзовый призер Кубка мира Самир Аит Саид (Франция, 61 балл).

В этом смысле для Симонова отнюдь ничего не потеряно, он по-прежнему сохраняет шансы на лицензию и теперь все будет зависеть от результатов заключительного этапа в Дохе, который пройдет 17-20 апреля.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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