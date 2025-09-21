Оскар Пиастри объяснил аварию в квалификации в Баку

Оскар Пиастри прокомментировал аварию в концовке квалификации Гран-при Азербайджана. Австралийский гонщик отметил, что допустил ошибку на торможении и именно это привело к вылету, сообщает İdman.biz.

«Думаю, я просто затормозил чуть позже, чем нужно. Никаких данных я пока не видел, но произошло именно то, что обычно случается при блокировке тормозов. Конечно, я расстроен. Машина производила хорошее впечатление, поэтому жаль, что все закончилось вот так. Первые два поворота я прошел вполне неплохо, но даже не знаю, что случилось потом. Думаю, что я немного перестарался, и за это пришлось расплачиваться», — цитирует Пиастри Sky Sports.

Несмотря на неудачу, гонщик «Макларена» смотрит на предстоящую гонку с оптимизмом.

«Рассчитывать на победу будет слишком амбициозно, но подняться на более высокие позиции нам вполне по силам», - добавил он.

İdman.biz