24 Сентября 2025
Пилоту команды Формулы-1 грозит исключение из протокола квалификации в Баку

21 Сентября 2025 02:06
После завершения квалификации Гран-при Азербайджана техническая инспекция FIA выявила нарушение на машине Эстебана Окона, сообщает İdman.biz.

Заднее антикрыло "Хааса" при проверке под нагрузкой прогнулось больше допустимых 0,5 миллиметра, что является нарушением статьи 3.15.17 Технического регламента.

Технический делегат Джо Бауэр сообщил о нарушении стюардам. Теперь им предстоит принять решение о санкциях, и наиболее вероятным исходом станет исключение французского гонщика из итогового протокола квалификации.

İdman.biz

