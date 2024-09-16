Ландо Норрис: "Я не рассчитывал на такой хороший результат в Баку"

«Я доволен, поскольку не рассчитывал на такой хороший результат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Макларен» Ландо Норрис, занявший четвертое место на Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, гонщик признал, что ему немного повезло.

«Повезло, когда две машины, ехавшие впереди меня, под конец гонки столкнулись. Но у нас был хороший темп, в том числе на первом отрезке на жёстких шинах, и я мог, стиснув зубы пробиваться вперёд.

Наша команда заработала отличный результат, но ещё больше я рад за Оскара Пиастри, выигравшего эту гонку. «Макларен» впервые за 10 лет вышел в лидеры Кубка конструкторов, что тоже замечательно», - рассказал Норрис.

Он также поделился командной тактикой:

«В какой-то момент команда попросила меня несколько сбавить темп. Но я даже не стал сбрасывать скорость, потому что всё равно ехал позади Алекса Элбона, а просто решил поберечь шины, поскольку они начали перегреваться. Но возможно, именно это позволило Оскару остаться впереди и выиграть гонку. Но мы единая команда, поэтому должны действовать именно так, это самое главное».

İdman.biz