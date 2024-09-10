«У меня оптимистичные ожидания от возвращения в Баку»

«Уже несколько месяцев мы не выступали на уличных трассах, а гонки в Баку всегда получаются интересными».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Макларен» Оскар Пиастри.

Он поделился ожиданиями от Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября. «Я с нетерпением жду возвращения в Баку. У меня оптимистичные ожидания. У нас быстрая машина, новинки работают хорошо, мы конкурентоспособны на трассах разного типа. На прошлой неделе я вернулся на базу для подготовки к серии из двух Гран-При подряд. Вместе с инженерами мы проанализировали, как добиться большего. Мы зарабатывали много очков в каждой гонке, надеюсь, что этот уик-энд не станет исключением», - подчеркнул Пиастри.

İdman.biz