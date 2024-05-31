Лечение Шумахера обходится в семь миллионов евро в год

Лечение семикратного чемпиона мира в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера обходится в семь миллионов евро в год.

Как сообщает İdman.biz, такие цифры приводит «Corriere della Sera». Итальянское издание сообщает, что в эту сумму входят расходы на оборудование и медицинский персонал, а также на охрану, которая обеспечивает неприкосновенность частной жизни гонщика.

В связи с высокими расходами на лечение, Коринне Шумахер, супруге Михаэля, приходится продавать часть имущества. Помимо коллекции часов, реализованной в мае за несколько миллионов евро, за последние несколько лет были проданы частный самолёт, резиденция в Норвегии и резиденция на берегу Женевского озера.

Отметим, что более десяти лет назад семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезные черепно-мозговые травмы после падения на лыжах во французских Альпах.

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