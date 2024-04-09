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Яссин Бензия вошел в число лучших футболистов Африки

Футбол
Новости
9 Апреля 2024 13:32
Яссин Бензия вошел в число лучших футболистов Африки

Объявлен победитель награды «Лучший африканский футболист месяца».

İdman.biz сообщает, что определилась и позиция футболиста "Карабаха" Яссина Бензия, который находится в списке претендентов на звание лучшего в марте.

Принявшие участие в голосовании 12 840 из 105 473 болельщов посчитали алжирца лучшим в марте.

Бензия стал четвертым в списке лучших футболистов Африки с 12,17 процентами голосов. Игроком месяца стал Серж Гирасси.

1. Серж Герасси (Гвинея, «Штутгарт») – 27,21% (28 698 голосов)
2. Йоан Висса («Конго», «Брентфорд») — 21,01% (22 164 голоса)
3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Габон», «Марсель») — 16,75% (17 671 голос)
4. Яссин Бензия (Алжир, "Карабах") - 12,17% (12 840 голосов)
5. Николас Джексон («Сенегал», «Челси») — 9,04% (9535 голосов)
6. Аюб Эль Кааби (Марокко, Олимпиакос) – 7,25% (7648 голосов)
7. Омар Диаките (Кот-д'Ивуар, Реймс) - 6,56% (6917 голосов).

İdman.biz

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