Чингиз Мустафаев: "Задача у нас одна - попасть на Олимпиаду"

Главный тренер сборной Азербайджана по фехтованию Чингиз Мустафаев в интервью İdman.biz рассказал о стратегии подготовки женской сборной по сабле к решающим турнирам олимпийского отбора, оценил путь, который за последние годы прошла команда, а также поведал о прямых конкурентах в борьбе за лицензию в Париж.

- Чингиз муаллим, наверное, результаты нынешнего сезона стали трамплином к новому году, когда борьба за лицензии вступит в финальную фазу?

- Мы уже находимся в этой борьбе. Но для того, чтобы выйти на нынешний уровень ушло полтора года. Команда должна была пройти путь становления, набрать рейтинг. Жеребьевка имеет очень большое значение и раньше сборная за выход в четвертьфинал на тех или иных соревнованиях неизменно встречалась с рейтинг-фаворитом – Францией. Нам надо было поднять свои показатели, чтобы в дальнейшем в плей-офф фехтовать с другими соперниками. Например, с Японией, Испанией, Германией или Китаем. А это те страны, где наш вид спорта также находится на высоком уровне.

- Этот путь наверх занял не один год…

- В этом смысле мы начали с нуля, даже, я бы сказал, с минусовой позиции. И за пять лет, начиная с конца 2017 года, себя показали, выиграв золото на чемпионате Европы, серебро на чемпионате мира, две награды с первенства планеты среди кадетов и юниоров. Саблист Мурад Акперов выступал в восьмерке на мировом первенстве. Привезли шесть медалей (2-2-2) с Игр Исламской Солидарности в Конье. Понимаете, когда на соревнования приезжает по 250 участников, представляющие ведущие державы в нашем виде, необходимо о себе заявлять. И сейчас все в фехтовальном мире знают об Азербайджане. Есть и судейский фактор, когда при прочих равных условиях очки даются в пользу более титулованной сборной. Пришлось все это проходить. И сейчас задача у нас одна - попасть на Олимпиаду.

- Судя по всему, активность сборной Азербайджана соперников, скажем так, нервирует. Вы не находите?

- Все уже привыкли к тому, что команда борется за высокие места. И сейчас конкуренты занимаются тем, что нас разрабатывают. Впрочем, мы тоже ведем работу. Фехтование - скоростной вид, где за долю секунд принимаются решения и все действия участников на дорожке разбиваются на проценты: кто как атакует, как защищается. И считаю, что в этом сезоне мы укрепились.

- В новом сезоне в командных турнирах многое будет зависеть и от лидера сборной Анны Башты, у которой был тяжелый год…

- У нее такого напряженного сезона еще не было. Я не помню, каким номером в рейтинге она была, когда приехала в Азербайджан. Она находись в Топ-30, была, если не ошибаюсь, 28-й. И после триумфального прошлого сезона, включившего победу на чемпионате Европы, серебро на чемпионате мир, Башту начали изучать конкуренты. Но и мы подходим к оценке соперников так же, работа ведется.

- Ранее вы упоминали о том, что основным конкурентом сборной в борьбе за лицензию является Италия. На каких турнирах можно будет попытаться ее обойти за оставшиеся месяцы до завершения квалификации?

- Да, итальянки с украинками видятся нашими основными соперницами. Но Украина находится выше в рейтинге. Остается провести три турнира. Сезон начнется в Тунисе, где будет личный Гран-При, а потом настанет черед трех Кубков мира, где все и решится. Другого варианта нет. В четвертке мирового рейтинга три европейские команды. Среди них есть и Франция, но хозяева Олимпиады еще будут выбирать вид, на который возьмут домашнюю квоту в фехтовании. И если их саблистки и так находятся на ведущих позициях, то они попадают по рейтингу.

- Тогда, может, нам выгоднее на предстоящих турнирах встретится со своими прямыми конкурентами, чтобы расставить все точки над «i»?

- Дело в том, что мы будем находится в разных частях турнирной сетки на Кубках мира. И на стадиях плей-офф сборная может встретится с Южной Кореей или с Францией. Мы изначально приблизительно знаем, на кого можем попасть, тем более что есть компьютерная система жеребьевки. В любом случае, подготовка идет. Сделаем все, что возможно. Главное, чтобы прошли без травм и звезды сошлись. Думаю, что все будет хорошо.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz