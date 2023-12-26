Азербайджанские саблистки идут восьмыми в командном рейтинге

Женская сборная Азербайджана по сабле, ведущая борьбу за олимпийскую лицензию, занимает восьмое место в текущем рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).



Как сообщает İdman.biz, в активе коллектива 223 очка и он опережает Японию, Испанию, Германию, Китай, Грецию и многие другие страны.



Лидирует Южная Корея, на второй строчке находится Франция, а замыкает первую тройку Венгрия.

На Летние Игры попадут восемь сборных. Первые четыре по рейтингу, а также сильнейшие на континентах. В следующем году соискателей вакансий ожидает выступление на нескольких Кубках мира, где можно будет продолжать набирать очки вплоть до апреля.

Также пока не определен статус Франции – воспользуется ли она квотой для хозяев или же отберется по рейтингу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz