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Азербайджанские саблистки идут восьмыми в командном рейтинге

Фехтование
Новости
26 Декабря 2023 10:52
Азербайджанские саблистки идут восьмыми в командном рейтинге

Женская сборная Азербайджана по сабле, ведущая борьбу за олимпийскую лицензию, занимает восьмое место в текущем рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).

Как сообщает İdman.biz, в активе коллектива 223 очка и он опережает Японию, Испанию, Германию, Китай, Грецию и многие другие страны.

Лидирует Южная Корея, на второй строчке находится Франция, а замыкает первую тройку Венгрия.

На Летние Игры попадут восемь сборных. Первые четыре по рейтингу, а также сильнейшие на континентах. В следующем году соискателей вакансий ожидает выступление на нескольких Кубках мира, где можно будет продолжать набирать очки вплоть до апреля.

Также пока не определен статус Франции – воспользуется ли она квотой для хозяев или же отберется по рейтингу.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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