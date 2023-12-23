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Чингиз Мустафаев: "На Азербайджан в фехтовальном мире смотрят как на серьезного конкурента"

Фехтование
Новости
23 Декабря 2023 15:05
Чингиз Мустафаев: "На Азербайджан в фехтовальном мире смотрят как на серьезного конкурента"

"Мы прибавляем в стабильности, а практически все ведущие фехтовальные державы взяли Азербайджан в расчет".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной страны по фехтованию Чингиз Мустафаев, подводя итоги сезона.

Он подчеркнул, что в данный момент женская сборная страны претендует на попадание на Олимпиаду. "Если взгянуть на текущий олимпийский командный рейтинг, то мы опережаем такие страны, как Германию, Испанию, Китай. При том, что в Китае насчитывается порядка одного миллиона занимающихся фехтованием. На нас смотрят как на серьезных конкурентов, и все идет к тому, что основная борьба за лицензию развернется между нами и итальянками. Хотя соперницы в таблице располагаются вышел, но мы ненамного отстаем. Верю, что все получится и девушки смогут выиграть вакансию в Париж", - подчеркнул Ч.Мустафаев.

Он добавил, что большого прогресса в текущем году добились кадеты и юниоры, отметив серебряную награду саблистка Зарифы Гусейновой на первенстве мира среди кадетов. "Теперь она фаворит любого соревнования, на котором будет выступать. Так что молодежь, подрастает, работа ведется и нынешний год принес запоминающиеся результаты", - заключил Мустафаев.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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