ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Арифа Асадова

«Матч Нидерланды-Австрия будет очень интересным».
Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.
Он прокомментировал 4 матча, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024.
Опытный специалист рассказал, что в матче между Нидерландами и Австрией, который пройдет в группе D, команды имеют равные шансы:
«Обе могут пройти в следующий этап. Австрия - одна из лучших команд турнира. Отличается быстрой и динамичной игрой. Нидерланды тоже производят хорошее впечатление с технической точки зрения. Поэтому сложно сказать, какая команда победит. Потому что обе команды хотят победить».
Асадов подчеркнул, что французы являются фаворитами в матче Франция-Польша, который пройдет в той же группе:
«Это однозначно так. Но и Польше терять нечего. Так что это будет комфортная игра. А в конце победит Франция».
По его словам, матчи Англия-Словения, Дания-Сербия, которые пройдут в группе С, будут динамичными и интересными:
«В первом поединке фаворитами являются англичане. Матч Дания-Сербия будет немного сложным. Думаю, встреча завершится вничью. А это выгодно для Дании. Потому что они могут пройти в следующий этап, заняв второе место».
Отметим, что матчи начнутся в 20:00.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz