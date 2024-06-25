ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Арифа Асадова

«Матч Нидерланды-Австрия будет очень интересным».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал 4 матча, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024.

Опытный специалист рассказал, что в матче между Нидерландами и Австрией, который пройдет в группе D, команды имеют равные шансы:

«Обе могут пройти в следующий этап. Австрия - одна из лучших команд турнира. Отличается быстрой и динамичной игрой. Нидерланды тоже производят хорошее впечатление с технической точки зрения. Поэтому сложно сказать, какая команда победит. Потому что обе команды хотят победить».

Асадов подчеркнул, что французы являются фаворитами в матче Франция-Польша, который пройдет в той же группе:

«Это однозначно так. Но и Польше терять нечего. Так что это будет комфортная игра. А в конце победит Франция».

По его словам, матчи Англия-Словения, Дания-Сербия, которые пройдут в группе С, будут динамичными и интересными:

«В первом поединке фаворитами являются англичане. Матч Дания-Сербия будет немного сложным. Думаю, встреча завершится вничью. А это выгодно для Дании. Потому что они могут пройти в следующий этап, заняв второе место».

Отметим, что матчи начнутся в 20:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz