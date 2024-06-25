ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии

Сегодня завершится борьба в группе С на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что матчи III тура пройдут в одно время.

Англия сыграет со Словенией в группе, где у всех команд есть шанс финишировать и первыми и последними. Дания встретится с Сербией.

Отметим, что групповой этап ЕВРО-2024 завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

25 июня, группа С

23:00. Англия - Словения

Судья: Клеман Тюрпен (Франция).

Кельн Штадиум

23:00. Дания - Сербия

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Мюнхен Арена

İdman.biz