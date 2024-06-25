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ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии

Евро-2024
Новости
25 Июня 2024 09:30
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ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии

Сегодня завершится борьба в группе С на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что матчи III тура пройдут в одно время.

Англия сыграет со Словенией в группе, где у всех команд есть шанс финишировать и первыми и последними. Дания встретится с Сербией.

Отметим, что групповой этап ЕВРО-2024 завершится 26 июня.

ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
25 июня, группа С

23:00. Англия - Словения
Судья: Клеман Тюрпен (Франция).
Кельн Штадиум

23:00. Дания - Сербия
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Мюнхен Арена

İdman.biz

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