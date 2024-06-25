ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии

Сегодня завершится борьба в группе С на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что матчи III тура пройдут в одно время.
Англия сыграет со Словенией в группе, где у всех команд есть шанс финишировать и первыми и последними. Дания встретится с Сербией.
Отметим, что групповой этап ЕВРО-2024 завершится 26 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
25 июня, группа С
23:00. Англия - Словения
Судья: Клеман Тюрпен (Франция).
Кельн Штадиум
23:00. Дания - Сербия
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Мюнхен Арена
İdman.biz