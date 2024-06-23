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ЕВРО-2024: итоговая таблица группового этапа после 2 туров

Евро-2024
Новости
23 Июня 2024 09:16
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ЕВРО-2024: итоговая таблица группового этапа после 2 туров

Сегодня стартует последний тур чемпионата Европы.

İdman.biz представляет итоговую ситуацию в группах после 2-х туров.

Групповой этап завершится 26 июня.

Группа А
23 июня, 3-й тур
23:00. Швейцария – Германия (Франкфурт)
23:00. Шотландия – Венгрия (Штутгарт)

1

Германия

2

2

0

0

7-1

6

2

Швейцария

2

1

1

0

4-2

4

3

Шотландия

2

0

1

1

2-6

1

4

Венгрия

2

0

0

2

1-5

0

Группа B

24 июня, 3-й тур

23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)
23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)

1

Испания

2

2

0

0

4-0

6

2

Италия

2

1

0

1

2-2

3

3

Албания

2

0

1

1

3-4

1

4

Хорватия

2

0

1

1

2-5

1

Группа С

25 июня, 3-й тур

23:00. Англия – Словения (Кёльн)
23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)

1

Англия

2

1

1

0

2-1

4

2

Словения

2

0

2

0

2-2

2

3

Дания

2

0

2

0

2-2

2

4

Сербия

2

0

1

1

1-2

1

Группа D

25 июня, 3-й тур

​20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
20:00. Франция – Польша (Дортмунд)

1

Нидерланды

2

1

1

0

2-1

4

2

Франция

2

1

1

0

1-0

4

3

Австрия

2

1

0

1

3-2

3

4

Польша

2

0

0

2

2-5

0

Группа Е

26 июня, 3-й тур

​20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

1

Румыния

2

1

0

1

3-2

3

2

Бельгия

2

1

0

1

2-1

3

3

Словакия

2

1

0

1

2-2

3

4

Украина

2

1

0

1

2-4

3

Группа F

26 июня, 3-й тур

23:00. Грузия – Португалия (Хельзенкирхен)
23:00. Чехия – Турция (Гамбург)

1

Португалия

2

2

0

0

5-1

6

2

Турция

2

1

0

1

3-4

3

3

Чехия

2

0

1

1

2-3

1

4

Грузия

2

0

1

1

2-4

1

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