ЕВРО-2024: итоговая таблица группового этапа после 2 туров

Сегодня стартует последний тур чемпионата Европы.
İdman.biz представляет итоговую ситуацию в группах после 2-х туров.
Групповой этап завершится 26 июня.
Группа А
23 июня, 3-й тур
23:00. Швейцария – Германия (Франкфурт)
23:00. Шотландия – Венгрия (Штутгарт)
|
1
|
Германия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-1
|
6
|
2
|
Швейцария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
3
|
Шотландия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-6
|
1
|
4
|
Венгрия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
Группа B
24 июня, 3-й тур
23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)
23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)
|
1
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-0
|
6
|
2
|
Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3
|
Албания
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
4
|
Хорватия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
Группа С
25 июня, 3-й тур
23:00. Англия – Словения (Кёльн)
23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)
|
1
|
Англия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
2
|
Словения
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
3
|
Дания
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
4
|
Сербия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
Группа D
25 июня, 3-й тур
20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
20:00. Франция – Польша (Дортмунд)
|
1
|
Нидерланды
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
2
|
Франция
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
4
|
3
|
Австрия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-2
|
3
|
4
|
Польша
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
Группа Е
26 июня, 3-й тур
20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
|
1
|
Румыния
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-2
|
3
|
2
|
Бельгия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-1
|
3
|
3
|
Словакия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4
|
Украина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
Группа F
26 июня, 3-й тур
23:00. Грузия – Португалия (Хельзенкирхен)
23:00. Чехия – Турция (Гамбург)
|
1
|
Португалия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
2
|
Турция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
3
|
Чехия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
4
|
Грузия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-4
|
1
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