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ЕВРО-2024: Словения против Сербии

Евро-2024
Новости
20 Июня 2024 09:44
13
ЕВРО-2024: Словения против Сербии

Cтартует II тур в группе С на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Мюнхене.

Словения и Сербия будут бороться за первую победу. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в другой встрече группы Англия встретится с Данией.

ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
20 июня, группа С
17:00. Словения - Сербия
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Арена Мюнхен

1

Англия

1

1

0

0

1-0

3

2

Дания

1

0

1

0

1-1

1

3

Словения

1

0

1

0

1-1

1

4

Сербия

1

0

0

1

0-1

0

İdman.biz

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