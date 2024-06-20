ЕВРО-2024: Словения против Сербии

Cтартует II тур в группе С на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Мюнхене.

Словения и Сербия будут бороться за первую победу. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в другой встрече группы Англия встретится с Данией.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

20 июня, группа С

17:00. Словения - Сербия

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Арена Мюнхен

1 Англия 1 1 0 0 1-0 3 2 Дания 1 0 1 0 1-1 1 3 Словения 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербия 1 0 0 1 0-1 0

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