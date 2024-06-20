ЕВРО-2024: Словения против Сербии

Cтартует II тур в группе С на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Мюнхене.
Словения и Сербия будут бороться за первую победу. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в другой встрече группы Англия встретится с Данией.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
20 июня, группа С
17:00. Словения - Сербия
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Арена Мюнхен
|
1
|
Англия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
2
|
Дания
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
3
|
Словения
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
4
|
Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
İdman.biz