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Видео госпитализации Мбаппе после матча с Австрией на Евро-2024

Евро-2024
Новости
18 Июня 2024 09:00
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Видео госпитализации Мбаппе после матча с Австрией на Евро-2024

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», появилось видео, на котором нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе госпитализируют после матча с Австрией (1:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Напомним, на 86-й минуте Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменён. Сообщалось, что у футболиста сломан нос и ему потребуется операция. Его госпитализировали в одну из клиник Дюссельдорфа.

В следующем матче сборная Франции встретится с Нидерландами. Встреча состоится 21 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

İdman.biz

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