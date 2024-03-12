Почему Сархан Алиев не смог завоевать лицензию? - ПРИЧИНА - ФОТО

Выявлена ​​причина поражения азербайджанского боксера Сархана Алиева в 1/4 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира, проходившего в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил сам спортсмен, выступающий в весовой категории 71 кг.

Об этом он рассказал в социальной сети. Сархан отметил, что получил травму в первом бою и так боролся до конца:

«В первом бою я получил серьезную травму брови и так пришлось провести 4 поединка. С каждым боем травма становилась все хуже. Хоть это и было сложно, я смог себе пересилить и одержать несколько хороших побед».

Отметим, что С.Алиев проиграл представителю Казахстана Асланбеку Шимбергенову в 1/4 финала квалификации к Летним Олимпийским играм Париж-2024.

İdman.biz