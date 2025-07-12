Первенство Европы: пять азербайджанских боксёров в полуфинале - ФОТО

В сербском городе Нови-Пазар продолжается юношеское первенство Европы.

Как сообщает İdman.biz, соревнования стартовали для сборной Азербайджана успешно.

В первые два дня семь наших боксёров одержали победы. Двое из них вышли в 1/4 финала, а пятеро - в полуфинал. Спортсмены, вышедшие в полуфинал, обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Первенство Европы

1/8 финала

Али Алиев (48 кг) – Петар Трайчески (Северная Македония) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27)

Адиль Залов (70 кг) – Дорд Андриясевич (Босния и Герцеговина) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28)

1/4 финала

Магомед Расулов (50 кг) – Георгий Соколов (Молдова) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28)

Рауль Гейдарли (54 кг) – Младен Стоянович (Сербия) – 4:1 (27:30, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28)

Сафтар Мамедзаде (+80 кг) – Александр Олтян (Молдова) – наш боксер одержал победу во втором раунде.

Джамиля Мурадлы (52 кг) – Наташа Лукич (Сербия) – 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28)

Захра Мамедова (54 кг) – Айса Чепеляч (Сербия) – соперница не вышла на бой.

Отметим, что первенство Европы завершится 16 июля.

İdman.biz