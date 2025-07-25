Еще один шанс "пляжников" открыть счет победам на Универсиаде

Выступление азербайджанских команд по пляжному волейболу на Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии продолжается.

Как сообщает İdman.biz из Германии, мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев и женская пара Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова сегодня проведут матчи за 21-24 места. Соперницами наших волейболисток будут победительницы матча между испанскими и индийскими «пляжницами», а мужчины встретятся с выигравшими в паре Япония - Ливан.

Отметим, что наши команды не выиграли ни одного матча на Универсиаде.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz