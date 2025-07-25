25 Июля 2025
RU

Еще один шанс "пляжников" открыть счет победам на Универсиаде

Пляжный волейбол
Новости
25 Июля 2025 10:30
11
Еще один шанс "пляжников" открыть счет победам на Универсиаде

Выступление азербайджанских команд по пляжному волейболу на Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии продолжается.

Как сообщает İdman.biz из Германии, мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев и женская пара Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова сегодня проведут матчи за 21-24 места. Соперницами наших волейболисток будут победительницы матча между испанскими и индийскими «пляжницами», а мужчины встретятся с выигравшими в паре Япония - Ливан.

Отметим, что наши команды не выиграли ни одного матча на Универсиаде.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу - ФОТО
24 Июля 19:00
Пляжный волейбол

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу - ФОТО

"Азеррейл" гарантировал себе двойной финал, а борьба за бронзу завершилась уверенными победами

"Пляжники" не выиграли ни одного матча на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО
24 Июля 16:37
Пляжный волейбол

"Пляжники" не выиграли ни одного матча на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО

В матче за 17-24 места Ализаде и Ахмедханова сыграли против Марселы и Данаи из Чили, уступив в двух сетах
"Пляжники" остались без побед на Универсиаде - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
23 Июля 19:35
Пляжный волейбол

"Пляжники" остались без побед на Универсиаде - ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские дуэты завершили групповой этап без побед на песке Германии
Результаты второго игрового дня чемпионата Азербайджана
23 Июля 09:52
Пляжный волейбол

Результаты второго игрового дня чемпионата Азербайджана

Были сыграны 16 встреч
"Пляжники" без побед на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
22 Июля 19:32
Пляжный волейбол

"Пляжники" без побед на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Азербайджанские пары уступили в обоих матчах и остаются без побед на старте турнира в Германии
İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Погода не для пляжного волейбола в Дуйсбурге
22 Июля 16:35
Пляжный волейбол

İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Погода не для пляжного волейбола в Дуйсбурге

Из-за дождя несколько раз прерывались матчи, а площадку пришлось ненадолго эвакуировать из-за штормового предупреждения

Самое читаемое

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии
22 Июля 15:15
Мировой футбол

Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии

Секреты хитрого "Айнтрахта"
Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера
22 Июля 14:07
Мировой футбол

Стал известен соперник "Барселоны" в матче за Кубок Гампера

В предыдущем розыгрыше каталонцы крупно проиграли "Монако" (0:3).