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"Пляжники" все еще могут открыть счет победам на Универсиаде

Пляжный волейбол
Новости
24 Июля 2025 13:52
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"Пляжники" все еще могут открыть счет победам на Универсиаде

Выступление азербайджанских команд по пляжному волейболу на Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии не ограничиться матчами группового этапа.

Как сообщает İdman.biz из Германии, мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев и женская пара Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова потерпели поражения во всех трех встречах в группе.

По регламенту, все команды, независимо от результатов в группе, продолжают выступление на Универсиаде. Но если ведущие «пляжники» и «пляжницы» продолжают борьбу за награды, то остальные оспаривают места пониже.

В матче за 17-24 места Ализаде и Ахмедханова сыграют против Марселы и Данаи из Чили, а Байрамлы и Абдуллаев на этой же стадии встретятся с румынским дуэтом Алб-Муресан.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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