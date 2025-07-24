"Пляжники" все еще могут открыть счет победам на Универсиаде

Выступление азербайджанских команд по пляжному волейболу на Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии не ограничиться матчами группового этапа.

Как сообщает İdman.biz из Германии, мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев и женская пара Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова потерпели поражения во всех трех встречах в группе.

По регламенту, все команды, независимо от результатов в группе, продолжают выступление на Универсиаде. Но если ведущие «пляжники» и «пляжницы» продолжают борьбу за награды, то остальные оспаривают места пониже.

В матче за 17-24 места Ализаде и Ахмедханова сыграют против Марселы и Данаи из Чили, а Байрамлы и Абдуллаев на этой же стадии встретятся с румынским дуэтом Алб-Муресан.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz