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"Пляжники" проиграли третий матч на Универсиаде

Пляжный волейбол
Новости
23 Июля 2025 14:51
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"Пляжники" проиграли третий матч на Универсиаде

На Всемирной Универсиаде в Рейско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по пляжному волейболу.

Как сообщает İdman.biz из Германии, азербайджанский мужской дуэт Нариман Байрамлы - Айхан Абдуллаев провел на мультифоруме свой третий матч. Они уступили итальянцам Лерволино-Манчини в двух партиях.

Таким образом, у Байрамлы и Абдуллаева три поражения в трех встречах.

Позже свой матч проведут наши «пляжницы» Сабина Ализаде и Фидан Ахмедханова. Их соперниками будут волейболистки Индии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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