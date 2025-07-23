Результаты второго игрового дня чемпионата Азербайджана

В чемпионате Азербайджана по пляжному волейболу состоялись очередные матчи.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день соревнований были сыграны 16 встреч.

В соревнованиях, проходивших в Бакинском Дворце водных видов спорта, три сета было сыграно в трех поединках. В остальных был зафиксирован «сухой счет».

Женщины

«Азеррейл» – «Гянджа-2» – 2:0 (21:7, 21:5)

«Милли-2» — «Милли-1» — 0:2 (10:21, 20:22)

«Азеррейл-2» – «Национальная Академия Авиации-1» – 2:0 (21:8, 21:7)

«Азеррейл-3» – «Гянджа-1» – 1:2 (21:16, 17:21, 10:15)

«Национальная Академия Авиации-2» – «Гянджа-2» – 1:2 (14:21, 21:10, 6:15)

«Милли-3» — «Милли-2» — 0:2 (9:21, 16:21)

«Хары Бюльбюль-1» — «Национальная Академия Авиации-1» — 0:2 (6:21, 4:21)

«Хары Бюльбюль-2» – «Азеррейл-3» – 0:2 (11:21, 11:21)

Мужчины

«Муров Аз Терминал-1» — «Хары Бюльбюль-1» — 0:2 (18:21, 14:21)

«Хиласэдиджи-2» — «Азеррейл-2» — 2:0 (24:22; 21:13)

«Азеррейл-3» — «Муров Аз Терминал-1» — 2:0 (21:11, 21:10)

«Муров Аз Терминал-4» — «Хиласэдиджи-1» — 2:1 (18:21, 21:13, 15:11)

«Хары Бюльбюль-2» – «Азеррейл-2» – 0:2 (10:21, 11:21)

«Муров Аз Терминал-3» — «Муров Аз Терминал-1» — 2:0 (21:15, 21:12)

«Азеррейл-1» — «Хары Бюльбюль-1» — 2:0 (техническое поражение)

«Азеррейл-1» — «Хиласэдиджи-1» — 2:0 (21:9, 21:16)

Отметим, что соревнования завершатся 25 июня.

İdman.biz